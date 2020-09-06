Son dakika haber | Şehitlerin adları çeşmelerde yaşatılacak
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Son dakika haber | Şehitlerin adları çeşmelerde yaşatılacak

Son dakika haberleri... Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından vatan müdafaasında ve toplum güvenliğinin sağlanmasında göğsünü siper ederek şehadete eren tüm şehitlerin adının yaşatılması için 'Şehit Çeşmeleri' çalışması hayata geçirildi.

Son dakika haber | Şehitlerin adları çeşmelerde yaşatılacak
06.09.2020 15:49 | Son Güncelleme: 06.09.2020 15:52

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından vatan müdafaasında ve toplum güvenliğinin sağlanmasında göğsünü siper ederek şehadete eren tüm şehitlerin adının yaşatılması için 'Şehit Çeşmeleri' çalışması hayata geçirildi. Bu kapsamda hazırlanan çeşmeler Doğaltaş Elemanları Üretim Tesisi'nde granit malzemeden yapıldı.

Doğaltaş Elemanları Üretim Tesisi'nde yapılan çalışmalarla şehitlerin adlarını sonsuza kadar yaşatmak istediklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Vatanımızın birliği ve bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizi hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Bu düşünceyle 'Şehit Çeşmeleri' projesini hayata geçirdik. Şehidimizin bulunduğu mezarlığa, adının verildiği bir parka çeşmeleri yapıp yerleştiriyoruz. Devamlı kullanılabilecek güzel bir hayratın yapılmasına vesile oluyoruz. Granit taşından ürettiğimiz çeşmelerin ağırlığı yaklaşık 2 tonu buluyor. Vinç ile montaj yapılacak alana naklediyoruz. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak her şehidimizin ismini yaşatmak için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Başkan Demir devamında şöyle konuştu: "Şehitlerimiz ve bize mirası olan yakınları her zaman başımızın tacı. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak şehitlerimizin isimlerini meclis kararlarıyla cadde ve sokaklara veriyoruz. Bunun yanında bu cadde ve sokaklarda, parklarda veya mezarlarının bulunduğu alanlarda Şehit Çeşmeleri çalışmasını başlattık. Onları hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız." - SAMSUN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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