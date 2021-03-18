Son dakika haber | Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yılı

Son dakika gündem haberi... İslahiye ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni yapıldı.

İslahiye ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni yapıldı.

Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen tören, çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Topçu Yüzbaşı Gökhan Eskimez, günün anlam ve önemine dair konuşmasını yaptı.

İslahiye Belediyesi Konferans Salonunda devam edien törene, Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan, 106. Topçu Alay Komutanı Albay Rızvan Çiper, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Kale, Belediye Başkanı Kemal Vural, şehit yakınları ve gaziler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle mahalle muhtarları ve daire amirleri katıldı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek