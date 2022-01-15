Son dakika haber: Şehitler için mevlid ve hatim okutuldu

Gelen son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki hudut hattında görev yaptıkları sırada meydana gelen patlama sonucu şehit düşen askerler için mevlid ve hatim duası okutuldu.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki hudut hattında görev yaptıkları sırada meydana gelen patlama sonucu şehit düşen askerler için mevlid ve hatim duası okutuldu.

Şehitlerin mübarek kanlarının toprağa düştüğü Akçakale ilçesindeki Hacı Ali Aydoğdu Camisinde okutulan mevlid-i şerif ve hatim duasına, şehit Teğmen Murat Alyakut'un Kahramanmaraş'tan gelen babası İsmail Alyakut, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, şehitlerin silah arkadaşları ile vatandaşlar katıldı. Camideki programın ardından şehit babası İsmail Alyakut ile bir süre sohbet eden ve başsağlığı dileyen Vali Erin, daha sonra Osmanbey'deki Şanlıurfa Şehitliğine geçti. Şehitlerin kabrini ziyaret eden Vali Erin, burada da şehitler için dua etti.

Teğmen Murat Alyakut, Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar ve Onbaşı Enes Koç, 8 Ocak 2022 tarihinde saat 11.11'de, Şanlıurfa'nın Akçakale sınırındaki Telabyad bölgesinde askeri aracın geçtiği sırada teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit düşmüştü. - ŞANLIURFA