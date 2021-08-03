Son dakika haber... Şehitkamil'de muhtarlar dertlerini anlattı
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Son dakika haber... Şehitkamil'de muhtarlar dertlerini anlattı

Son dakika haber... Şehitkamil'de muhtarlar dertlerini anlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil İlçe Kaymakamı Ömer Kalaylı ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, muhtarlarla periyodik olarak geçekleştirilen istişare toplantısında bir araya geldi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil İlçe Kaymakamı Ömer Kalaylı ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, muhtarlarla periyodik olarak geçekleştirilen istişare toplantısında bir araya geldi. Muhtarlar yaşadıkları sorun ve sıkıntıları anlattılar, talep, öneri ve düşüncelerini dile getirdiler.

Muhtarlarla istişare toplantısı, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil İlçe Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kurum müdürleri, daire amirleri ve muhtarlar katıldı. Yapılan protokol konuşmalarının ardından muhtarlara tek tek söz verildi. Mahalle sakinleri adına talep, öneri ve düşüncelerini aktaran muhtarlar mahallerindeki eksiklikleri, sorunları, yapılmasını istedikleri çalışmalarla ilgili konuşmalar yaptılar. Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil İlçe Kaymakamı Ömer Kalaylı ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilgili soruları ayrı ayrı yanıtladılar ve talep edilen çalışmalarla ilgili görüş belirttiler. - GAZİANTEP

Son dakika haber... Şehitkamil'de muhtarlar dertlerini anlattı
Son dakika haber... Şehitkamil'de muhtarlar dertlerini anlattı
Son dakika haber... Şehitkamil'de muhtarlar dertlerini anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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