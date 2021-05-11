Son dakika haber: Şehitkamil belediyesi 65 yaş üstü vatandaşların evlerini temizlemeye devam ediyor

Bir son dakika haberine göre Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren Vefa Ekibi, Ramazan Bayramı öncesi 65 yaş üstü vatandaşların evlerini temizlemeye ve dezenfekte etmeye devam ediyor.

Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren Vefa Ekibi, Ramazan Bayramı öncesi 65 yaş üstü vatandaşların evlerini temizlemeye ve dezenfekte etmeye devam ediyor. Evi temizlenen 65 yaş üstü bir vatandaş, belediye ekiplerine ve belediye başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na dualar etti.

Şehitkamil Belediyesi, 2013 yılından bugüne 'Vefa Hizmeti' projesi kapsamında bakıma muhtaç 65 yaş üstü kişilerin evdeki ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. ilçe sınırları içerisinde ikamet eden ve kimsesi olmayan, maddi durumu yetersiz kişiler için uygulanan Vefa Hizmeti projesi, bu yıl pandemi nedeniyle evlerini temizlemekte ve dezenfekte etmekte zorlanan 65 yaş üstü vatandaşların evleri temizleyerek, dezenfekte etmeye devam ediyor. Bu vatandaşlardan biri olan 68 yaşındaki Mehmet Duran Korkut ve eşi 62 yaşındaki Semiye Korkut, belediye ekiplerinin hizmetlerine dualarla karşılık verdi. Korkut ailesinin evlerini temizlemek ve dezenfekte etmekle kalmayan vefa ekipleri, yaşlı çiftin kişisel bakımlarını da yaptı.

"İlgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum"

Evleri temizlendikten sonra değerlendirmede bulunan Mehmet Duran Korkut, "Malum pandemi nedeniyle 65 yaş üzeri olduğum için dışarıya çıkamıyorum. Kuaför ihtiyacım olduğu zaman sağ olsun Şehitkamil Belediyemiz, kuaför arkadaş gönderiyor. Yaklaşan Ramazan Bayramı ile birlikte yine bugün kuaför arkadaşımız evime gelerek bayram tıraşımı yaptı. Bundan dolayı çok mutluyum. Bunun yanında yine eşim rahatsız olduğundan dolayı bayram temizliğini Şehitkamil Belediyemizin Vefa ekibi gelerek, temizlik yaptılar. Şehitkamil Belediyemizin göstermiş olduğu ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Evimin her tarafını tertemiz yaptılar"

Evini temizlendiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Semiye Korkut, belediye ekiplerine ve belediye başkanına dualar ederek, "Allah, Şehitkamil Belediyemizden razı olsun. Vefa Ekibi, düzenli olarak evime temizliğe geliyor. Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte kızlarımız evime gelerek, bayram temizliği yaptılar. Kapıları, halıları, camları, duvarları, mutfağı, lavaboyu temizlediler. Evimin her tarafını tertemiz yaptılar. Allah, Başkanımızdan ve evimi temizlemeye gelen kızlarımızdan razı olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı