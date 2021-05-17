Son dakika haber: Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu, bilim merkezi inşaatını inceledi
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Son dakika haber: Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu, bilim merkezi inşaatını inceledi

Son dakika haber: Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu, bilim merkezi inşaatını inceledi
Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 8 Şubat Gençlik Kütüphanesi ve Bilim Merkezi inşaatında gelinen noktayı yerinde inceledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 8 Şubat Gençlik Kütüphanesi ve Bilim Merkezi inşaatında gelinen noktayı yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fadıloğlu, yaklaşık 3 ay içerisinde 6 yeni kütüphanenin daha hizmete açılacağını duyurdu.

8 Şubat Mahallesi'ne yapılan ve içerisinde hem kütüphane hem de bilim merkezinin bulunacağı yapının, bin 500 metrekare arsa üzerine 3 katlı olarak inşa edileceği belirtildi.

Yapı içerisinde yer alacak bilim merkezi içerisinde, matematik, uzay-havacılık, teknoloji, doğa bilimleri ve tasayım atölyeleri olacak. Eğitmen odaları, amfi ve sergi salonu, çocuk kütüphanesi, genç kütüphanesi, grup çalışma odaları, fuaye ve bekleme alanları da bulunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fadıloğlu, şunları kaydetti:

"Mevcut bu kütüphanemiz, 3 kattan oluşuyor. Giriş katında bilim atölyeleri var. Birinci katında alt yaş gruplarına yönelik, ikinci katında ise üst yaş gruplarına yönelik olarak okuma salonlarını oluşturuyoruz. Şehrimizde çocuklarımızın eğitimine destek vermek adına ders çalışabilecekleri mekan noktasında sıkıntılarımız vardı. Yalnızca okula gidenler değil, mezun olan kardeşlerimizden de sınavlara hazırlananlar var. Kardeşlerimizin fiziki mekan olarak ihtiyaçları vardı. Bundan hareketle kütüphanelerimizin sayısını arttırmaya gayret gösteriyoruz. Mevcutta 21 tane gençlik kütüphanemiz vardı. Şu anda fiilen inşaatı devam eden 6 kütüphane inşaatımız da inşallah yaklaşık 3 aya kadar milletimizin hizmetine girmiş olacak. "

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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