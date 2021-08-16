Son dakika haberi | Şehit Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Şehit Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberi | Şehit Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Şimşek Harekatı'nda şehit olan Cengizhan Kaplan'ın cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Şimşek Harekatı'nda şehit olan Cengizhan Kaplan'ın cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Kuzey Irak'ta icra edilen Pence-Şimşek Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Cenizhan Kaplan'ın cenaze namazı öğle namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılındı. Cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Kuvvet Komutanları katıldı. - ANKARA

Son dakika haberi | Şehit Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi | Şehit Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi | Şehit Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi | Şehit Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi | Şehit Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi | Şehit Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi | Şehit Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi | Şehit Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi | Şehit Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi | Şehit Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi | Şehit Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türk vatandaşlarına hakaret edip 'Gelin Gaziantep'te yapın bakalım' diyen Suriyeli tutuklandı
Türk vatandaşlarına hakaret edip "Gelin Gaziantep'te yapın bakalım" diyen Suriyeli tutuklandı
Dayısına misafirliğe gidip kaybolan genç kız, tanıştığı gencin yanında bulundu
Dayısına misafirliğe gidip kaybolan genç kız, tanıştığı gencin yanında bulundu
'Çay' tartışması kanlı bitti! İşletme sahibi, tartıştığı kadını öldürdü
"Çay" tartışması kanlı bitti! İşletme sahibi, tartıştığı kadını öldürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cimilli İbo Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Hakan Reçber Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Şehit Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 15:18:11. #1.15#

title