Son dakika haber: Şehit uzman çavuş Mehmet Kırmızı'nın Adana'daki ailesine şehadet haber verildi
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Son dakika haber: Şehit uzman çavuş Mehmet Kırmızı'nın Adana'daki ailesine şehadet haber verildi

Son dakika haber: Şehit uzman çavuş Mehmet Kırmızı'nın Adana'daki ailesine şehadet haber verildi
Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen uzman çavuş Mehmet Kırmızı'nın Adana'nın Ceyhan ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen uzman çavuş Mehmet Kırmızı'nın Adana'nın Ceyhan ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

İlçe Jandarma Komutanı Satılmış Çal, şehidin Şahin Özbilen Mahallesi'ndeki babaevini ziyaret ederek, şehadet haberini aileye bildirdi.

Belediye ekiplerince şehidin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Yaklaşık 4 ay önce nişanlandığı öğrenilen şehit Kırmızı için yarın Ceyhan'da cenaze töreni düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur

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