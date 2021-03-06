Son dakika haber... Şehit Uzman Çavuş Hakan Gül'ün baba ocağında helallik alındı
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Son dakika haber... Şehit Uzman Çavuş Hakan Gül'ün baba ocağında helallik alındı

06.03.2021 12:42 | Son Güncelleme: 06.03.2021 12:46
Son dakika haber... Şehit Uzman Çavuş Hakan Gül'ün baba ocağında helallik alındı

Edinilen son dakika haberine göre Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 askerden Uzman Çavuş Hakan Gül'ün cenazesi memleketi Amasya'nın Doğantepe köyündeki baba ocağına getirildi.

Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 askerden Uzman Çavuş Hakan Gül'ün cenazesi memleketi Amasya'nın Doğantepe köyündeki baba ocağına getirildi. Yakınları şehidin Türk bayrağına sarılı naaşını 'Hoş geldin' diye karşıladı.

Gözyaşları içinde helallik alınmasının ardından cenaze namazı için okul bahçesine götürülen cenazeyi çok sayıda kişi karşıladı. İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, korona virüs salgını dolayısıyla vatandaşları fiziksel mesafeye dikkat etmeleri hususunda uyardı.

Şehidin eşi Fadime Gül ve çocukları Caner (17) ile Ceren'de (13) bir süre tabuta sarıldı. - AMASYA

Son dakika haber... Şehit Uzman Çavuş Hakan Gül'ün baba ocağında helallik alındı
Son dakika haber... Şehit Uzman Çavuş Hakan Gül'ün baba ocağında helallik alındı
Son dakika haber... Şehit Uzman Çavuş Hakan Gül'ün baba ocağında helallik alındı
Son dakika haber... Şehit Uzman Çavuş Hakan Gül'ün baba ocağında helallik alındı
Son dakika haber... Şehit Uzman Çavuş Hakan Gül'ün baba ocağında helallik alındı
Son dakika haber... Şehit Uzman Çavuş Hakan Gül'ün baba ocağında helallik alındı
Son dakika haber... Şehit Uzman Çavuş Hakan Gül'ün baba ocağında helallik alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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