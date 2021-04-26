Son dakika... Şehit Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın cenazesi toprağa verildi (2)
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Son dakika... Şehit Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın cenazesi toprağa verildi (2)

Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın (26) cenazesi Samsun'un Vezirköprü ilçesinde toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın (26) cenazesi Samsun'un Vezirköprü ilçesinde toprağa verildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Vezirköprü ilçesindeki gasilhaneden alınarak cenaze nakil aracıyla Darıçayalanı Mahallesi'ne götürüldü.

Burada baba ocağında alınan helalliğin ardından cenaze Darıçayalanı İlkokulu bahçesine getirildi.

Bekar olan şehit Çakar, Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki kabristanlıkta toprağa verildi.

Törene katılan Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, baba Ahmet Çakar'a başsağlığı diledi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, ağabeyinin kıyafetleriyle törene katılan ve göz yaşı döken Şaban Çakar'ı teselli etmeye çalıştı.

Şehidin halası Fatma Çakar da yeğeninin kıyafetiyle katıldığı törende göz yaşı döktü.

Törene, baba Ahmet Çakar, anne Melek Şahanoğlu, kardeşleri Metin, Şaban Çakar ile ablası Meryem'in yanı sıra Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti İl Başkan Ersan Aksu ve vatandaşlar katıldı.

Son dakika... Şehit Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın cenazesi toprağa verildi (2)
Son dakika... Şehit Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın cenazesi toprağa verildi (2)
Son dakika... Şehit Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın cenazesi toprağa verildi (2)
Son dakika... Şehit Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın cenazesi toprağa verildi (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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