Son dakika haber | Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesi dünyada "tanınmayı hak eden" 32 kütüphane arasına girdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesi dünyada "tanınmayı hak eden" 32 kütüphane arasına girdi

AA / Ömer Olcay - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesi dünyada

Son dakika haberleri... Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi'nin Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonunca (IFLA) düzenlenen yarışmada, dünyada "tanınmayı hak eden" 32 kütüphane arasına girdiğini bildirdi.

BATMAN (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi'nin Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonunca (IFLA) düzenlenen yarışmada, dünyada "tanınmayı hak eden" 32 kütüphane arasına girdiğini bildirdi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret ettiği Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanemiz, Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonunun (IFLA) düzenlediği 'Yılın Halk Kütüphanesi Yarışması'nda dünyada tanınmayı hak eden 32 kütüphaneden biri olarak seçildi. Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesinin dünyanın başarılı kütüphaneleri arasında yer almasından dolayı mutluluk duyuyor, kütüphanemizin yönetici ve çalışanlarını tebrik ediyorum."

Son dakika haber | Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesi dünyada tanınmayı hak eden 32 kütüphane arasına girdi

AA / Ömer Olcay - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BATMAN'DA ŞEHİT ŞENAY AYBÜKE YALÇIN İL HALK KÜTÜPHANESİNİ ZİYARET ETTİ

Son dakika haber: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BATMAN'DA ŞEHİT ŞENAY AYBÜKE YALÇIN İL HALK KÜTÜPHANESİNİ ZİYARET ETTİ

 Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da toplu açılış töreninde konuştu: (3)

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da toplu açılış töreninde konuştu: (3)

 İYİ Partili Türkkan'ın oğluna küfrettiği şehit annesi, yaşadığı üzüntüyü anlattı

İYİ Partili Türkkan'ın oğluna küfrettiği şehit annesi, yaşadığı üzüntüyü anlattı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
title