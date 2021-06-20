Son dakika haber: Şehit polisin kanı yerde kalmadı
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Son dakika haber: Şehit polisin kanı yerde kalmadı

Son dakika haber: Şehit polisin kanı yerde kalmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Bodrum'da polis memuru Ercan Yangöz'ün şehit edilmesi ile ilgili 19 şüpheli Bodrum adliyesine getirildi.

Bodrum'da polis memuru Ercan Yangöz'ün şehit edilmesi ile ilgili 19 şüpheli Bodrum adliyesine getirildi. 19 şüpheli kafaları yere bakarak getirilirken polis memurları şehit meslektaşlarının fotoğraflarını yakalarına taktığı görüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 16 Haziran'da silah kaçakçısı oldukları ileri sürülen şüpheliler ile KOM Grup Amirliği ekipleri arasında çıkan silahlı çatışmada 26 yaşındaki polis memuru Ercan Yangöz şehit düşmüş, Abdülkadir Doğan isimli memur ise yaralanmıştı. Olayın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında araçta bulunan şüpheliler kısa sürede yakalanmıştı. Gece gündüz çalışma yapan Muğla Asayiş Büro ekipleri ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri üçü kadın toplam 19 kişiyi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan sorgularının tamamlanmasının ardından Bodrum Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler binadan çıkışında en ön önde katil zanlısı olduğu tahmin edilen F.Ç.'nin çelik yelek giydirilerek sevki yapıldı.

Polisler yakalarında şehit polisin fotoğrafını taktı

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan 19 şüphelinin sevki öncesi zanlılar iki midibüs ve bir minibüs ile Bodrum'a adliyesine getirildi. Şehit polis memuru Ercan Yangöz'ün şehit edilmesi ile ilgili şüphelileri götüren meslektaşları hareket öncesi yakalarına şehit polis memuru Ercan Yangöz'ün fotoğraflarını taktı. Adliye etrafında kuş uçurtmayan polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleriyle 19 şüpheliyi adliyeye getirdi.

16 Haziran'da Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi'nde il dışından gelen ve silah kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Amirliği ekiplerince takip edilen şüphelilerin araçlarının durdurulduğu sırada çatışma çıktı. Silahlı saldırı sonucu 2 polis memuru yaralandı. Çatışmada ağır yaralanan polis memuru Ercan Yangöz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederek şehit oldu. Olayda diğer polis memuru Abdülkadir Doğan ise hafif şekilde yaralanmıştı. - MUĞLA

Son dakika haber: Şehit polisin kanı yerde kalmadı
Son dakika haber: Şehit polisin kanı yerde kalmadı
Son dakika haber: Şehit polisin kanı yerde kalmadı
Son dakika haber: Şehit polisin kanı yerde kalmadı
Son dakika haber: Şehit polisin kanı yerde kalmadı
Son dakika haber: Şehit polisin kanı yerde kalmadı
Son dakika haber: Şehit polisin kanı yerde kalmadı
Son dakika haber: Şehit polisin kanı yerde kalmadı
Son dakika haber: Şehit polisin kanı yerde kalmadı
Son dakika haber: Şehit polisin kanı yerde kalmadı
Son dakika haber: Şehit polisin kanı yerde kalmadı
Son dakika haber: Şehit polisin kanı yerde kalmadı
Son dakika haber: Şehit polisin kanı yerde kalmadı
Son dakika haber: Şehit polisin kanı yerde kalmadı
Son dakika haber: Şehit polisin kanı yerde kalmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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