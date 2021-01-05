Son dakika! Şehit polis memuru Fethi Sekin, saygı turuyla anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Son dakika! Şehit polis memuru Fethi Sekin, saygı turuyla anıldı

05.01.2021 17:09 | Son Güncelleme: 05.01.2021 18:03

Son dakika haberleri: İzmir Adliyesine 4 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin için meslektaşları ekip araçlarıyla saygı turu düzenledi.

İzmir Adliyesine 4 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin için meslektaşları ekip araçlarıyla saygı turu düzenledi.

İzmir Adliyesi C Kapısı önündeki Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi'nde sosyal mesafe tedbirlerine uyarak ekip otoları ve motosikletleriyle bir araya gelen polis ekipleri, Türk bayrağı ve Fethi Sekin posteri açtı.

Sirenler eşliğinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan Konak Meydanı'na kadar saygı turu atan polis ekiplerini, cadde ve sokaklardaki İzmirliler alkışlarıyla destekledi.

Ekipleri Konak Meydanı'nda karşılayan İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, gazetecilere Fethi Sekin'i rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Aşkın, şöyle konuştu:

"Bundan tam 4 yıl önce kahraman şehidimiz Fethi Sekin, İzmir Adliyesi'ne yapılan hain terör saldırısını cansiperane duruşuyla teröristlere karşı aslanlar gibi mücadelesiyle engelledi. Birçok İzmirli vatandaşımızın, masum insanımızın hayatını kurtardı, kendisi şahadete kavuştu. Bugün beraber çalıştığı mesai arkadaşları, kardeşleri onu anmak için bir araya geldiler. Ben bu vesileyle bu topraklar ebediyen Türk yurdu olsun diye asil kanlarını bağrında yattıkları bu topraklara döken bütün kahraman şehitlerimizi ve Fethi Sekin'i rahmet ve minnetle anıyorum."

Aşkın, Fethi Sekin için anma etkinliği yapan personele teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Son dakika! Şehit polis memuru Fethi Sekin, saygı turuyla anıldı
Son dakika! Şehit polis memuru Fethi Sekin, saygı turuyla anıldı
Son dakika! Şehit polis memuru Fethi Sekin, saygı turuyla anıldı
Son dakika! Şehit polis memuru Fethi Sekin, saygı turuyla anıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Akif Ersoy Yaşar Güler Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Oğuzhan Koç Yılmaz Erdoğan Gonca Vuslateri Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Ryan Babel Ersun Yanal Metin Oktay Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kız Kaza Elazığ Kasımpaşa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Şehit polis memuru Fethi Sekin, saygı turuyla anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 18:03:11. #1.14#
title