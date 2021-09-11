Son dakika haber! Şehit Piyade Uzman Çavuş Mücahid Sınırtepe son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Son dakika haber! Şehit Piyade Uzman Çavuş Mücahid Sınırtepe son yolculuğuna uğurlandı

AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şehidin naaşı Şehidin ailesinin gelişi Şehit eşinin tabut başında konuşması Cenaze törenine katılanlar Şehit eşinin asker selamı vermesi Şehit babasının konuşması Cenaze namazının kılınması Cenazenin omuzlara alınması Şehidin naaşının cenaze aracına konulması Cenaze aracının gidişi KAYSERİ...

Şehidin naaşı

Şehidin ailesinin gelişi

Şehit eşinin tabut başında konuşması

Cenaze törenine katılanlar

Şehit eşinin asker selamı vermesi

Şehit babasının konuşması

Cenaze namazının kılınması

Cenazenin omuzlara alınması

Şehidin naaşının cenaze aracına konulması

Cenaze aracının gidişi KAYSERİ - Suriye'de İdlib bölgesindeki saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mücahid Sınırtepe'nin cenazesi memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Son dakika haber! Şehit Piyade Uzman Çavuş Mücahid Sınırtepe son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haber! Şehit Piyade Uzman Çavuş Mücahid Sınırtepe son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haber! Şehit Piyade Uzman Çavuş Mücahid Sınırtepe son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haber! Şehit Piyade Uzman Çavuş Mücahid Sınırtepe son yolculuğuna uğurlandı
AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber! Şehit Piyade Uzman Çavuş Mücahid Sınırtepe son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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