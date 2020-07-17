Son dakika haber: Şehit Pilot Polis Altunbaş, Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlanıyor
Son dakika güncel haberi: Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş, memkeleti Kırıkkale'nin Keskin'de ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor.
17.07.2020 17:24 | Son Güncelleme: 17.07.2020 18:55
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş, memkeleti Kırıkkale'nin Keskin'de ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor.
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Kaynak: İHA