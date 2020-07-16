Son dakika haber | Şehit Özel Harekat Polisi Demir son yolculuğuna uğurlandı
Gelen son dakika haberlerine göre Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu" kapsamında, dün Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Özel Harekat polisi Muhammet Demir, son yolculuğuna uğurlandı.
16.07.2020 17:25 | Son Güncelleme: 16.07.2020 18:32
Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu" kapsamında, dün Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Özel Harekat polisi Muhammet Demir, son yolculuğuna uğurlandı.
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Kaynak: AA