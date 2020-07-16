Son dakika haber | Şehit Özel Harekat Polisi Demir son yolculuğuna uğurlandı Gelen son dakika haberlerine göre Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu" kapsamında, dün Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Özel Harekat polisi Muhammet Demir, son yolculuğuna uğurlandı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu" kapsamında, dün Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Özel Harekat polisi Muhammet Demir, son yolculuğuna uğurlandı. Kaynak: AA