Son dakika haber! Şehit kızını duygulandıran sürpriz

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hakkari Çukurca'da 28 Mayıs 2009 tarihinde şehit olan Piyade Uzm. Çavuş Abuzer Doğan'ın şahadetin den 6 yıl önce şahadet gününde dünyaya gelen kızı Elif Doğan (19) doğum gününde unutulmadı.

Hakkari Çukurca'da 28 Mayıs 2009 tarihinde şehit olan Piyade Uzm. Çavuş Abuzer Doğan'ın şahadetin den 6 yıl önce şahadet gününde dünyaya gelen kızı Elif Doğan (19) doğum gününde unutulmadı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından organize edilen etkinlikte, ilk önce Elif'in doğum günü kutlanarak onun mutlu anlarına şahit olundu. Daha sonra şehit Abuzer Doğan, kabri başında ziyaret edilerek 13'üncü şehadet yıldönümünde dualarla anıldı.

Şehit eşi Ayşegül Doğan, "Her yıl 28 Mayıs bizler için çok buruk geçiyor şehidimin emaneti canım kızım Elif'in doğum günü aynı gün babasının şehadet yıl dönümü bugün bizleri yalnız bırakmadıkları için herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

Şehidimizin kızı Elif Doğan da, "Böyle bir günde düşünülmek, hatırlanmak çok güzel bir duygu. Hem babamın şehadetinin 13. yıl dönümünde babamı ziyaret etmek, hem de benim doğum günümün kutlanması beni çok duygulandırdı. Yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Şehidin kızının mutlu gününde Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu ve beraberindeki kurum yetkilileri de yalnız bırakmadı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı