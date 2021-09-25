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Son dakika haber: Şehit Jandarma Er Yücel Ergin Kütüphanesi törenle açıldı

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Son dakika haber: Şehit Jandarma Er Yücel Ergin Kütüphanesi törenle açıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Manisa'nın Gördes ilçesini ziyaret eden Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Gördes Değerli Zamanlar Eğitim Parkında fidan dikim etkinliği ve Gördes İmam Hatip Lisesi Şehit Jandarma Er Yücel Ergin Kütüphanesi açılış törenine katıldı.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Gördes ilçesini ziyaret eden Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Gördes Değerli Zamanlar Eğitim Parkında fidan dikim etkinliği ve Gördes İmam Hatip Lisesi Şehit Jandarma Er Yücel Ergin Kütüphanesi açılış törenine katıldı.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Manisa'nın Gördes ilçesine giden Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, ilk olarak Bitlis Valisi Oktay Çağatay ile birlikte Değerli Zamanlar Hatıra Parkında gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliğine katıldı. Manisa Valisi Karadeniz, Bitlis Valisi Çağatay ve protokol üyeleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hayata geçirmiş olduğu "Değerli Zamanlar Eğitim Programı"na katılan öğrencilerle birlikte fidanları toprakla buluşturuldu.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Bitlis Valisi Oktay Çağatay, "Değerli Zamanlar Eğitim Programı"na katılan öğrencilerle birlikte fidan dikimi gerçekleştirdikten sonra Gördes İmam Hatip Lisesinde Şehit Jandarma Er Yücel Ergin adına yaptırılan kütüphanenin açılış törenini gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış töreninde, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Eşi Zehra Karadeniz, Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve Eşi Hande Çağatay ile protokol üyelerinin kurdeleyi kesmesiyle açılışı gerçekleştirilen kütüphane; Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri kapsamında Gördes Anadolu Lisesi Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Derneği'nin "İstiklal ve İstikbal Adına" adlı projesi ile hayata geçirildi. Yaşayan Şehit Kütüphaneleri Derneği'nin de katkı sağlamasıyla oluşturulan kütüphanede, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın Eşi Hande Çağatay'ın kardeşi olan ve 1988 yılında Hatay'ın Erzin İlçesi Botaş Jandarma Karakolu'nda şehit olan Jandarma Er Yücel Ergin'in adı yaşatılacak. - MANİSA

Son dakika haber: Şehit Jandarma Er Yücel Ergin Kütüphanesi törenle açıldı

Son dakika haber: Şehit Jandarma Er Yücel Ergin Kütüphanesi törenle açıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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