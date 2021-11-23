Son dakika haber | Şehit itfaiyeciye son görev

ORHANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yangına müdahale ederken geçirdiği kalp krizi neticesi hayatını kaybeden itfaiyeci, Yalova'da toprağa verildi.

Dutluca'daki yangına müdahale ederken kalp krizi geçirerek kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden itfaiye eri Cengiz Topel Figen'in cenazesi Orhangazi Devlet Hastanesi morgundan alınarak son kez evinin önüne getirildi. Burada helallik alınan Figen'in cenazesi daha sonra Orhangazi İtfaiye Amirliği binasına getirildi. Figen için burada tören düzenlendi. Törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Belediye Başkanı Bekir Aydın ve mesai arkadaşları katıldı. Duaların edildiği törende Süleyman Çelik, meslektaşının görevi başında şehit olduğuna vurgu yaptı ve her zaman Büyükşehir Belediyesi olarak acılı ailenin yanında olduklarını ifade etti. Protokol mensupları, Figen'in oğulları Gökhan ve Hacı Ahmet Figen'e Türk bayrağı hediye etti.

Törenin ardından Cengiz Topel Figen'in cenazesi memleketi olan Yalova'ya bağlı Sugören köyüne götürüldü. Cengiz Topel Figen burada öğleyin kılınan cenaze namazını müteakip köy mezarlığına defnedildi. Cenazeye Yalova Valisi Muammer Erol, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, itfaiye personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BURSA