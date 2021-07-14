Son dakika haber | Şehit İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika haber | Şehit İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher son yolculuğuna uğurlandı

Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Hakkari'de, bir polis memurunun silahla şehit ettiği Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'de, bir polis memurunun silahla şehit ettiği Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher son yolculuğuna uğurlandı.

Fatih Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Cevher'in ailesi, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cevher'in yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Fatih Müftüsü Hüseyin Baş'ın kıldırdığı namazın ardından Hasan Cevher'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi.

Hakkari'de görev yapan bir polis memuru, 13 Temmuz'da henüz belirlenemeyen bir nedenle İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i silahla yaraladı.

Cevher, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Son dakika haber | Şehit İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber | Şehit İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber | Şehit İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber | Şehit İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu

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