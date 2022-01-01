Son dakika haber! Şehit Eren Bülbül, doğum gününde anıldı - Haberler
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Son dakika haber! Şehit Eren Bülbül, doğum gününde anıldı

Son dakika haber! Şehit Eren Bülbül, doğum gününde anıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: TRABZON'da, 5 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül (15), doğum gününde anıldı.

TRABZON'da, 5 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül (15), doğum gününde anıldı. Sosyal medyada binlerce takipçi, paylaşımlarda bulunarak, Eren Bülbül'ün yaş gününü kutladı.

Maçka ilçesinde, 11 Ağustos 2017'de, PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateş sonucu Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile Eren Bülbül'ün şehit olmasının üzerinden 5 yıl geçti. Şehit olmadan önce sosyal medyadaki hesabından yaptığı 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye'yi hüzne boğan Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı. 1 Ocak 2002 doğumlu Eren Bülbül için sosyal medyada binlerce takipçi, paylaşım ve yorumlarda bulundu. Takipçiler, Eren Bülbül'ün hafızalara kazınan fotoğraflarını 'İyi ki varsın Eren, doğum günün kutlu olsun', 'İyi ki varsın Eren, bu millet seni asla unutmayacak' yorumlarıyla sayfalarında paylaşıp, kutlama ve anma mesajları yayımladı.


Son dakika haber! Şehit Eren Bülbül, doğum gününde anıldı

Son dakika haber! Şehit Eren Bülbül, doğum gününde anıldı

Son dakika haber! Şehit Eren Bülbül, doğum gününde anıldı

Son dakika haber! Şehit Eren Bülbül, doğum gününde anıldı

Son dakika haber! Şehit Eren Bülbül, doğum gününde anıldı

Son dakika haber! Şehit Eren Bülbül, doğum gününde anıldı

Son dakika haber! Şehit Eren Bülbül, doğum gününde anıldı

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