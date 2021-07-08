Son dakika haber! Şehit Cihan Çifcibaşı son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika haber! Şehit Cihan Çifcibaşı son yolculuğuna uğurlandı

Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Cenaze namazının kılınması Şehidin naaşının askerlerce omuzlarda taşınması NEVŞEHİR - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Suriye'den açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı, memleketi Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazının kılınması

Şehidin naaşının askerlerce omuzlarda taşınması

NEVŞEHİR - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Suriye'den açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı, memleketi Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Son dakika haber! Şehit Cihan Çifcibaşı son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber! Şehit Cihan Çifcibaşı son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber! Şehit Cihan Çifcibaşı son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber! Şehit Cihan Çifcibaşı son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

Son dakika haber | Şehit Müslüm Cihan Çiftçibaşı'ın naaşı memleketine getirildi
Son dakika haber | Şehit Müslüm Cihan Çiftçibaşı'ın naaşı memleketine getirildi
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