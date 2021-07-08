Son dakika haber! Şehit Cihan Çifcibaşı son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika gündem haberine göre Cenaze namazının kılınması Şehidin naaşının askerlerce omuzlarda taşınması NEVŞEHİR - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Suriye'den açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı, memleketi Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze namazının kılınması
Şehidin naaşının askerlerce omuzlarda taşınması
NEVŞEHİR - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Suriye'den açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı, memleketi Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil