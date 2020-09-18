Son dakika haber... Şehit Başsavcı Murat Uzun, Samsun'da mezarı başında anıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Şehit Başsavcı Murat Uzun, Samsun'da mezarı başında anıldı

Son dakika gündem haberine göre Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görevliyken 2012 yılında bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun, Samsun'da mezarı başında anıldı.

Son dakika haber... Şehit Başsavcı Murat Uzun, Samsun'da mezarı başında anıldı
18.09.2020 19:53 | Son Güncelleme: 18.09.2020 19:57

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görevliyken 2012 yılında bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun, Samsun'da mezarı başında anıldı.

Uzun'un şehadetinin 8'inci yılı dolayısıyla İlkadım ilçesi Yukarı Avdan Mahallesi'ndeki kabri başında düzenlenen törende, dua edildi.

Törene, şehidin babası Hamit, annesi Ayşe, eşi Cihan Uzun ile çocukları Hakan Murat ile Emir Kaan, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Başsavcı Vekili Selçuk Cebeci, adliye personeli katıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Mehmet Kumcağız
Mehmet Kumcağız
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Süleyman Soylu Fahrettin Koca Erol Mütercimler Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülay Demet Akbağ Ferhat Göçer Serenay Sarıkaya
Spor Sörloth Tisserand Adem Büyük Josef De Souza Robert Prosinecki
Daha Fazla Uefa Kaza Çocuk Avrupa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Şehit Başsavcı Murat Uzun, Samsun'da mezarı başında anıldı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 20:00:09. #1.15#
title