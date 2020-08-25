Son dakika haber | Şehit babasının teslimiyeti herkesi duygulandırdı Son dakika habere göre Şehit babasının teslimiyeti herkesi duygulandırdı Giresun'daki selde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok memleketi Gümüşhane'de son yolculuğuna uğurlandı Şehit babası Kadir Tok: "Rabbimden geldi, Rabbime gidiyor; Verende O, alanda o, kime ne diyim?

Şehit babasının teslimiyeti herkesi duygulandırdı

Giresun'daki selde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok memleketi Gümüşhane'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit babası Kadir Tok:

"Rabbimden geldi, Rabbime gidiyor; Verende O, alanda o, kime ne diyim?"

GÜMÜŞHANE - Giresun'da hafta sonu etkili olan yağmur yağışının ardından gerçekleşen sel felaketinde vatandaşların yardımına giderken yoldaki menfezin çökmesi sonucu sel sularına kapılarak şehit olan Gümüşhaneli Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok son yolculuğuna uğurlandı.

Dün Giresun'da yapılan askeri törenin ardından akşam saatlerinde askeri helikopterle baba ocağı Köse ilçesine getirilen Tok için Köse ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanında öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Giresun'a 1 ay önce tayini çıkan 28 yaşındaki Uzman Çavuş Tok'un Türk bayrağına sarılı tabutu alana geldiğinde ikinci çocuklarına hamile eşi Hacer, 3 yaşındaki oğlu Miraç Aras ile annesi Semra tabuta kapanarak gözyaşı döktü. Babası Kadir Tok, kardeşleri Burhan ve Furkan Tok'un da güçlükle ayakta durduğu gözlendi.

Cenaze namazı öncesinde Köse Belediyesi Sosyal Tesislerinde Kur'an okunup, dua edilirken, cenaze namazının ardından tören mangasının omuzlarında araca kadar tekbirler eşliğinde götürülen Tok, İlçe Mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.

Namaz öncesinde mikrofondan alanı dolduran binlerce kişiye seslenen ve güçlükle konuşan şehit babası Kadir Tok, "Bu süreçte emek veren herkese teşekkür ediyorum. Rabbim hepinizden razı olsun. Çok acı bir olay. Rabbimden geldi, rabbime gidiyor. Verende O, alanda o, kime ne diyim?" ifadelerini kullandı.

Törene Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, AK Parti Gümüşhane Milletvekilleri Hacı Osman Akgül, Cihan Pektaş, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökçek, Köse Kaymakamı İbrahim Gültekin, Köse Belediye Başkanı Turgay Kesler, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, AK Parti İl Başkanı Av. Celalettin Köse, MHP İl Başkanı Nadim Aydın, ilçe ve belde belediye başkanları, şehidin ailesi ve çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: İHA