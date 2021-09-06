Son dakika haber: Şehit babası Çelikcan: "Bize acı verenlerin aramızda olması çok acı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Şehit babası Çelikcan: "Bize acı verenlerin aramızda olması çok acı"

Son dakika haber: Şehit babası Çelikcan: 'Bize acı verenlerin aramızda olması çok acı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberlerine göre Dağlıca'da 2015 yılında şehit olan Kurmay Yarbay İlker Çelikcan için baba ocağında mevlit okutuldu.

Dağlıca'da 2015 yılında şehit olan Kurmay Yarbay İlker Çelikcan için baba ocağında mevlit okutuldu. Şehit babası Niyazi Çelikcan, "Bize acı verenlerin halen aramızda olması bizim gibi şehit ailelerine acı veriyor" dedi.

Hakkari Dağlıca'da 2015 yılında teröristlerle çıkan çatışmada pusuya düşen askerlerini kurtarıp geri döndüğü sırada uğradığı bombalı saldırıda şehit düşen Kurmay Yarbay İlker Çelikcan için baba ocağında mevlit okutuldu. Okunan mevlit sonrası eller şehitlerin aziz ruhları için semaya açıldı. Mevlide Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, çok sayıda askeri yetkili ve vatandaş katıldı. Mahalle ve baba ocağı Türk bayraklarıyla donatılırken, hala oğullarının acısını yaşadıklarını belirten baba Niyazi Çelikcan, "Devletimiz ve her kurum bizleri yalnız bırakmıyor. Bize bu acıları yaşatanları destekleyenler, partilerinin kapatılmasının yanı sıra bu ülkede durmasınlar. Tabii ki HDP'nin kapatılmasını istiyorum. Ayrıca bunlar teröristlerse içeri alınsınlar. Sözün bittiği yerdeyiz. Bunların halen aramızda olması bizim gibi şehit ailelerine acı veriyor. Gerekiyorsa, kapatılması için ilk imzayı bizler atarız. Eğer terörist partisiyse, hiç beklenmemesi gerekiyor. Hem ülkenin parasını alacaksın, hem de o para ile alınan mermileri bize sıkacaksın. Biz her daim vatanını, milletini seven, devletinin yanında olan insanlarız" diye konuştu. - BURSA

Son dakika haber: Şehit babası Çelikcan: 'Bize acı verenlerin aramızda olması çok acı'
Son dakika haber: Şehit babası Çelikcan: 'Bize acı verenlerin aramızda olması çok acı'
Son dakika haber: Şehit babası Çelikcan: 'Bize acı verenlerin aramızda olması çok acı'
Son dakika haber: Şehit babası Çelikcan: 'Bize acı verenlerin aramızda olması çok acı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İtfaiyecileriyle meşhur Çatalca'nın Binkılıç Köyü'nde, itfaiyeci olmayana kız verilmiyor
İtfaiyecileriyle meşhur Çatalca'nın Binkılıç Köyü'nde, itfaiyeci olmayana kız verilmiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Derya Şensoy Defne Samyeli
Spor Umut Meraş Burak Elmas Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber: Şehit babası Çelikcan: "Bize acı verenlerin aramızda olması çok acı" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 15:04:13. #1.14#

title