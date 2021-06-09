Son dakika haber... Şehit Aybüke öğretmen şehadetinin 4. yıl dönümünde anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Şehit Aybüke öğretmen şehadetinin 4. yıl dönümünde anıldı

İhlas Haber Ajansı / Ekrem Aktaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Şehit Aybüke öğretmen şehadetinin 4. yıl dönümünde anıldı Batman'daki terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Kozluk ilçesinde şehit edildiği yerde anıldı.

Şehit Aybüke öğretmen şehadetinin 4. yıl dönümünde anıldı

BATMAN - Batman'daki terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Kozluk ilçesinde şehit edildiği yerde anıldı.

9 Haziran 2017'de Kozluk'ta karne dağıttıktan sonra evine giderken Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateşle ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 22 yaşında şehit olan müzik öğretmen Şenay Aybüke Yalçın için 4 yıl önce şehit düştüğü Tepecik Mahallesindeki Şehit Şenay Aybüke Yalçın Caddesinde anma töreni düzenlendi. Anma programına katılan Batman ve Kozluk ilçesinde görev yapan kurum amirleri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş, Yalçın'ın 4 yıl önce şehit düştüğü Tepecik Mahallesindeki Şehit Şenay Aybüke Yalçın Caddesinde dua ederek karanfil bıraktı.

(EA-AKK-NSO-Y)

Son dakika haber... Şehit Aybüke öğretmen şehadetinin 4. yıl dönümünde anıldı
Son dakika haber... Şehit Aybüke öğretmen şehadetinin 4. yıl dönümünde anıldı
Son dakika haber... Şehit Aybüke öğretmen şehadetinin 4. yıl dönümünde anıldı
Son dakika haber... Şehit Aybüke öğretmen şehadetinin 4. yıl dönümünde anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekrem Aktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Hasibe Eren Funda Eryiğit Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Enes Ünal Okay Yokuşlu Roland Garros Nihat Özdemir Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Şehit Aybüke öğretmen şehadetinin 4. yıl dönümünde anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 22:39:59. #1.15#

title