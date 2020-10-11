Son dakika haber... Şehit astsubay törenle karşılandı
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Son dakika haber... Şehit astsubay törenle karşılandı

11.10.2020 15:13 | Son Güncelleme: 11.10.2020 15:17
Son dakika haber... Şehit astsubay törenle karşılandı

Son dakika gelişmesine göre Ağrı'da şehit olan Jandarma Asb. Kd. Çvş. Emre Dokumacı'nın naaşı, Amasya Merzifon Havalimanında törenle karşılandı.

Ağrı'da şehit olan Jandarma Asb. Kd. Çvş. Emre Dokumacı'nın naaşı, Amasya Merzifon Havalimanında törenle karşılandı.

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı için Merzifon Havalimanında tören düzenlendi. Vali Mustafa Masatlı ve il protokol üyelerinin katıldığı tören sonrası şehidin naaşı memleketi Çorum'a dualar eşliğinde uğurlandı. - AMASYA

Son dakika haber... Şehit astsubay törenle karşılandı
Son dakika haber... Şehit astsubay törenle karşılandı
Son dakika haber... Şehit astsubay törenle karşılandı
Son dakika haber... Şehit astsubay törenle karşılandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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