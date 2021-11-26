Son dakika haber | Şehit askerin cenazesi, memleketi Gaziantep'e gönderildi (4)- Yeniden - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Şehit askerin cenazesi, memleketi Gaziantep'e gönderildi (4)- Yeniden

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Şehit askerin cenazesi, memleketi Gaziantep'e gönderildi (4)- Yeniden

Son dakika haberleri: Sayın yazı işleri müdürlerine,'Şehit askerin cenazesi, memleketi Gaziantep'e gönderildi (3)' başlıklı haberimizi, şehidin adının sehven yanlış yazılması nedeniyle düzeltip, yeniden veriyoruz.

Sayın yazı işleri müdürlerine,

' Şehit askerin cenazesi, memleketi Gaziantep'e gönderildi (3)' başlıklı haberimizi, şehidin adının sehven yanlış yazılması nedeniyle düzeltip, yeniden veriyoruz.

----------------------------

5 KİŞİ GÖZALTINDA Suriye sınırında, kaçak geçişi engellemeye yönelik müdahale sırasında Uzman Çavuş Savaş Dinç'in şehit olmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Sınır hattından Suriye tarafına geçiş yapmalarına engel olan güvenlik güçlerine pompalı tüfekle ateş açarak Savaş Dinç'i şehit eden grupta bulunan 5 kişinin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.


Son dakika haber... Kilis'teki hudut birliğinde bir askeri şehit ettikleri iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber... Kilis'teki hudut birliğinde bir askeri şehit ettikleri iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı

 Suriye sınırında saldırı: Uzman Çavuş Savaş Dinç şehit oldu!

Suriye sınırında saldırı: Uzman Çavuş Savaş Dinç şehit oldu!

 Uyuyan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı

Uyuyan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title