Son dakika haber | Şehit askerin cenazesi, memleketi Gaziantep'e gönderildi (4)- Yeniden
Son dakika haberleri: Sayın yazı işleri müdürlerine,'Şehit askerin cenazesi, memleketi Gaziantep'e gönderildi (3)' başlıklı haberimizi, şehidin adının sehven yanlış yazılması nedeniyle düzeltip, yeniden veriyoruz.
Sayın yazı işleri müdürlerine,
' Şehit askerin cenazesi, memleketi Gaziantep'e gönderildi (3)' başlıklı haberimizi, şehidin adının sehven yanlış yazılması nedeniyle düzeltip, yeniden veriyoruz.
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5 KİŞİ GÖZALTINDA Suriye sınırında, kaçak geçişi engellemeye yönelik müdahale sırasında Uzman Çavuş Savaş Dinç'in şehit olmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Sınır hattından Suriye tarafına geçiş yapmalarına engel olan güvenlik güçlerine pompalı tüfekle ateş açarak Savaş Dinç'i şehit eden grupta bulunan 5 kişinin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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