Son dakika haberi: ŞEHİT ASKERİN CENAZESİ MEMLEKETİ GAZİANTEP'E GÖNDERİLDİ - Haberler
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Son dakika haberi: ŞEHİT ASKERİN CENAZESİ MEMLEKETİ GAZİANTEP'E GÖNDERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre KİLİS'te, yasa dışı yollarla Suriye'ye geçmeye çalışan şüphelilere müdahale sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'in (29) cenazesi, memleketi Gaziantep'e gönderildi.

GAZİANTEP (DHA) - KİLİS'te, yasa dışı yollarla Suriye'ye geçmeye çalışan şüphelilere müdahale sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'in (29) cenazesi, memleketi Gaziantep'e gönderildi.

Olay, gece saatlerinde Suriye sınırındaki Hilaltepe Hudut Karakolu yakınlarında meydana geldi. Yasa dışı yollarda Suriye'ye geçmeye çalışan gruba müdahale geden güvenlik güçlerine ateş açıldı. Saldırıda Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç yaralandı. Ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Savaş Dinç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'in cenazesi, işlemlerinin ardından memleketi Gaziantep'e gönderildi.

Son dakika haberi: ŞEHİT ASKERİN CENAZESİ MEMLEKETİ GAZİANTEP'E GÖNDERİLDİ

Son dakika haberi: ŞEHİT ASKERİN CENAZESİ MEMLEKETİ GAZİANTEP'E GÖNDERİLDİ

Son dakika haberi: ŞEHİT ASKERİN CENAZESİ MEMLEKETİ GAZİANTEP'E GÖNDERİLDİ

Son dakika haberi: ŞEHİT ASKERİN CENAZESİ MEMLEKETİ GAZİANTEP'E GÖNDERİLDİ

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