Son dakika haber: Şehit asker Yunus İşçan, Hayrabolu'da mezarı başında anıldı

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle 4 yıl önce şehit düşen Komando Piyade Astsubay Üstçavuş Yunus İşcan, Hayrabolu ilçesinde mezarı başında anıldı.

Şehit İşcan'ın Şalgamlı Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabri başında tören düzenlendi.

Törende İlçe Müftüsü Ramazan Karakaya tarafından İşcan ve tüm şehitler için dua edildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınları, Garnizon Komutanı Tankçı Albay İlyas Akay, Belediye Başkanı Osman İnan, İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Göksel Uzun ve AK Parti İlçe Başkanı Egemen Türkay Güven katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara