Son dakika haber | Şehit annesi toprağa verildi
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Son dakika haber | Şehit annesi toprağa verildi

Son dakika haberine göre Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde vefat eden şehit annesi Habibe Koçan toprağa verildi.

Son dakika haber | Şehit annesi toprağa verildi
09.09.2020 18:39 | Son Güncelleme: 09.09.2020 18:43

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde vefat eden şehit annesi Habibe Koçan toprağa verildi.

1980 yılında İstanbul'da vatani görevini asker olarak yaparken terör saldırısında şehit olan Er. Cahit Koçan'ın annesi Habibe Koçan, Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde bugün vefat etti. Habibe Koçan'ın cenazesi evinin önünde yapılan duanın ardından köy camiine getirildi. Merhume, ikindi namazını müteakip Çan Müftüsü Mustafa Korkmaz'ın kaldırdığı cenaze namazının arkından köy mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar, İlçe Jandarma Komutanı Üst teğmen Levent Çalış ve vatandaşlar katıldı. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

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