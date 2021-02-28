Son dakika haber: Şehit ailesi, jandarma yardımıyla mezarlığa gitti
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Son dakika haber: Şehit ailesi, jandarma yardımıyla mezarlığa gitti

28.02.2021 13:01 | Son Güncelleme: 28.02.2021 13:05
Son dakika haber: Şehit ailesi, jandarma yardımıyla mezarlığa gitti

Son dakika haber... GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan Ayfer ve Genco Günay, oğullarının şehadetinin birinci yıl dönümünde jandarmaların yardımıyla mezarlığa gitti.

GAZİANTEP'in  İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan Ayfer ve Genco Günay, oğullarının şehadetinin birinci yıl dönümünde jandarmaların yardımıyla mezarlığa gitti. 

Boğaziçi Mahallesi'nde oturan Ayfer ve Genco çifti, Bahar Kalkanı Harekatında Suriye'nin İdlib ketninde şehit olan oğulları uzman onbaşı Veysel Günay'ın, şehadetinin birinci yılında mezarlıktaki kabrini ziyaret etmek istedi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayan Günay çifti, İlçe Jandarma Komutanlığı'nı arayarak, mezarlık ziyaretine gitmek istediklerini ancak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamadıklarını söyledi. Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından görevlendirilen bir ekip Ayfer ve Genco Günay'ı evinden alarak Boğaziçi Mezarlığı'na getirdi. Güney çifti, kendilerine nezaret eden jandarmalarla birlikte 'oğlum biz geldik' dedikleri şehit onbaşı Veysel Günay'ın mezar taşındaki fotoğrafını öperek, dua etti.

Oğlunun kabrini elleriyle yıkayıp temizleyen ve gözyaşlarına hakim olamayan anne Ayfer Günay, "Oğlumuzun şehadetinin birinci yıl dönümü. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle dışarı çıkma kısıtlaması olduğu için oğlumuzun mezarına gelemiyorduk. Durumu jandarmaya ilettik ve onların eşliğinde buraya geldik" dedi.

Şehit anne ve babası, ziyaretin ardından jandarma tarafından yeniden evlerine bırakıldı.


Son dakika haber: Şehit ailesi, jandarma yardımıyla mezarlığa gitti
Son dakika haber: Şehit ailesi, jandarma yardımıyla mezarlığa gitti
Son dakika haber: Şehit ailesi, jandarma yardımıyla mezarlığa gitti
Son dakika haber: Şehit ailesi, jandarma yardımıyla mezarlığa gitti
Son dakika haber: Şehit ailesi, jandarma yardımıyla mezarlığa gitti
Son dakika haber: Şehit ailesi, jandarma yardımıyla mezarlığa gitti
Son dakika haber: Şehit ailesi, jandarma yardımıyla mezarlığa gitti
Son dakika haber: Şehit ailesi, jandarma yardımıyla mezarlığa gitti
Son dakika haber: Şehit ailesi, jandarma yardımıyla mezarlığa gitti
Son dakika haber: Şehit ailesi, jandarma yardımıyla mezarlığa gitti
Son dakika haber: Şehit ailesi, jandarma yardımıyla mezarlığa gitti
Son dakika haber: Şehit ailesi, jandarma yardımıyla mezarlığa gitti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

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