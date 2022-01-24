Son dakika haber! Şehit aileleri ve gaziler, "İyi Ki Varsın Eren" filmini izledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Şehit aileleri ve gaziler, "İyi Ki Varsın Eren" filmini izledi

Son dakika haber! Şehit aileleri ve gaziler,
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Gelen son dakika haberlerine göre Kastamonu'da bir araya gelen şehit aileleri ve gaziler, "Kesişme; İyi Ki Varsın Eren" filmini izledi.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da bir araya gelen şehit aileleri ve gaziler, "Kesişme; İyi Ki Varsın Eren" filmini izledi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkanlığı ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkanlığı üyeleri, Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 yılında teröristlerce kurulan hain pusuda şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatını konu alan "Kesişme; İyi Ki Varsın Eren" filmini izledi.

Filmde duygulan anlar yaşarken şehit edilen Eren Bülbül ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik bir kez daha anıldı.

Filmi, şehit aileleri ve gaziler ile birlikte Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkan Yardımcısı Hüseyin Mahmutoğlu ile Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Savaş'ta izledi. - KASTAMONU

Son dakika haber! Şehit aileleri ve gaziler, İyi Ki Varsın Eren filmini izledi

Son dakika haber! Şehit aileleri ve gaziler, İyi Ki Varsın Eren filmini izledi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Eren Bülbül, Kastamonu, Türkiye, Şehit, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title