Son dakika haber... Şehit Aileleri Vakfı Başkanlığı Kırşehir Şubesine Kılıçaslan yetkilendirildi

KIRŞEHİR (İHA) - Şehit Aileleri Vakfı Başkanlığı Kırşehir Şubesine, Kırşehir Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan yetkilendirildi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar'ı makamında ziyaret eden Kılıçaslan, şehit aileleri ve gazilerin sorunları hakkında istişarelerde bulunarak çözüm önerilerini ilettiklerini söyledi. Kılıçaslan, "Kırşehir'de, faaliyetlerimizi sürdürerek şehit ailelerimiz kadar gazilerimizin de sorunlarına ışık tutarak yeni kapılar da aralıyoruz. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Şube Başkanlığı görevini de bu kapsamda önemli buluyorum" dedi. - KIRŞEHİR

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