Son dakika haber | Şehit aileleri unutulmadı
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Son dakika haber | Şehit aileleri unutulmadı

19.03.2021 17:42 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:47
Son dakika haber | Şehit aileleri unutulmadı

Son dakika haberine göre Serdivan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü şehit ailelerine misafir oldu.

Serdivan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü şehit ailelerine misafir oldu.

Ailelere 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü anısına hediye takdim edildi. 18 Mart'ın kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten aileler, ziyaretlerden duydukları mutluluğu ve memnuniyeti dile getirerek teşekkür ettiler. - SAKARYA

Son dakika haber | Şehit aileleri unutulmadı
Son dakika haber | Şehit aileleri unutulmadı
Son dakika haber | Şehit aileleri unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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