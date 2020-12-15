Son dakika haber | Şehirlerarası otobüste bulunan şahsın üzerinde 110 gram uyuşturucu maddesi ele geçildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber | Şehirlerarası otobüste bulunan şahsın üzerinde 110 gram uyuşturucu maddesi ele geçildi

15.12.2020 19:47 | Son Güncelleme: 15.12.2020 19:50
Son dakika haber | Şehirlerarası otobüste bulunan şahsın üzerinde 110 gram uyuşturucu maddesi ele geçildi

Son dakika 3. sayfa haberine göre Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir'den Denizli'ye doğru gelen otobüste bir şahısın üzerinde uyuşturucu bulunduğuna dair ihbar aldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir'den Denizli'ye doğru gelen otobüste bir şahısın üzerinde uyuşturucu bulunduğuna dair ihbar aldı. Sarayköy ilçesinde durdurulan otobüste, narkotik köpeğiyle beraber yapılan aramlar sonucunda şahsın üzerinden 110 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri uyuşturucu ile mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. İzmir'den Denizli'ye gelen otobüste bulunan bir şahsın uyuşturucu getireceğine dair ekipler bilgi aldı. Bunun üzerine ekipler otobüsü durdurmak için Sarayköy ilçesinde uygulama başlattı. Uygulamada, bilinen otobüs durdurularak narkotik arama köpeği Arya ile beraber arandı. Arya yolcuların içerisinde bulunan İ.T isimli şahsın oturduğu koltukta tepki verdi. Bunun üzerine Jandarma ekipleri İ.T'nin üzerinde yapılan aramalar sonucu 110 gram kokain maddesi ele geçirdi. Şahıs otobüsten indirilerek gözaltına alındı.

Öte yandan, ele geçirilen uyuşturucu maddesi muhafaza altına alınırken İ.T hakkında adli işlem başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son Dakika | Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 540 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
Son Dakika | Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 540 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
Van'da 103 kilo 515 gram eroin maddesi ele geçirildi
Van'da 103 kilo 515 gram eroin maddesi ele geçirildi
Son dakika haberleri | Balıkesir'de polis 87 aran şahsı yakalarken, 21 silah ele geçirdi
Son dakika haberleri | Balıkesir'de polis 87 aran şahsı yakalarken, 21 silah ele geçirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Demet Akbağ Sermiyan Midyat Mustafa Üstündağ
Spor Okan Buruk Pierre Webo Samet Aybaba Kylian Mbappe Abdullah Avcı
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Şehirlerarası otobüste bulunan şahsın üzerinde 110 gram uyuşturucu maddesi ele geçildi | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 19:51:27. #1.15#
title