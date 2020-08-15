Son dakika haber... Şehir Hastanesi Hattı ihaleye hazır Bir son dakika haberine göre Bursa Şehir Hastanesi'ne kesintisiz ulaşımın sağlanabilmesi maksadıyla projelendirilen ve mayıs ayında yapılan protokolle yapımı üstlenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilen Emek-Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı ile ilgili uygulama projeleri tamamlanırken, ihale için...

Bursa Şehir Hastanesi'ne kesintisiz ulaşımın sağlanabilmesi maksadıyla projelendirilen ve mayıs ayında yapılan protokolle yapımı üstlenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilen Emek-Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı ile ilgili uygulama projeleri tamamlanırken, ihale için Cumhurbaşkanlığı'nın onayı bekleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Emek - Yüksek Hızlı Tren - Şehir Hastanesi Uzatma Hattı projesi, Bakanlar Kurulu kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilmişti. Bu kararın 25 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Resmi gazetede yayımlanmasının ardından Bursa - Ankara arasındaki trafiği hızlandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanan protokolle, imalat işlemleri Bakanlığa devredilmiş oldu. İmzalanan protokole göre Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, projenin ihaleye çıkabilmesi için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan ödeneği temin ederek yetki alacak. İhalenin yapılıp, bütün imalat süreci tamamlandıktan sonra hattı Büyükşehir Belediyesi'ne devredecek olan Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, raylı sistem araçlarının teminini de sağlayacak.

Bakanlıkla yapılan protokol kapsamında hem güzergah hem de hayata geçirilecek raylı sistem hattı ile ilgili uygulama projelerini tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, bütün projeleri Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne teslim etti. İhale için gerekli tüm çalışmaları tamamlayan Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü de ihale onayı için dosyayı Cumhurbaşkanlığı'na gönderdi. Cumhurbaşkanlığı onayının ardından kısa sürede ihaleye çıkılması beklenirken, Emek - Yüksek Hızlı Tren - Şehir Hastanesi Uzatma Hattı Bursa'da Bakanlık tarafından yapılan ilk raylı sistem hattı olacak. Bünyesindeki 6 farklı hastanede toplam bin 355 yatak kapasitesi bulunan Bursa Şehir Hastanesi'nin açıldığı günden bu yana çok güzel hizmetler verdiğini hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hastaneye alternatif ulaşım yolları konusunda çalıştıklarını söyledi. Bursa'nın hızla gelişen bir şehir olduğunu ve bu gelişmeyle ortaya çıkan trafik ve ulaşım meselesini halletmek için gayret sarf ettiklerini dile getiren Başkan Aktaş, "Hem Büyükşehir Belediyemizin hem de devletimizin, farklı bakanlıklarımızın imkanlarını kullanmaya çalışıyoruz. Emek - Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı da bu projelerden biri. İnşallah bir aksilik olmazsa kısa zamanda ihaleye çıkılmasını bekliyoruz. Nasip olursa da Bursa'da ilk kez Bakanlık marifetiyle yapılmış bir raylı sistem hattı olacak. Bursa'mız için hayırlı olsun" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA