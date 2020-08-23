Son dakika haber | Seferihisar'da otluk alanda yangın çıktı Bir son dakika haberine göre İzmir'in Seferihisar ilçesinde otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Sığacık Mahallesi'nde bulunan Ekmeksiz Plajı yakınlarında otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 4 arazöz sevk edildi. Yangının rüzgarın etkisiyle büyüdüğü, evlerin yanına kadar ilerlediği öğrenildi. Kaynak: AA