Son dakika haber | Seferihisar'da orman yangını Son dakika haberleri: İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ekmeksiz Plajı yakınlarında saat 17.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter ve 4 arazöz sevk edildi. Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangında alevleri kontrol altına almak için çalışıyor.

Kaynak: DHA