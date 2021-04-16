Son dakika haber... Sedat Peker operasyonunda gözaltına alınan 49 kişi adliyeye sevk edildi

Son dakika gelişmesine göre Sedat Peker operasyonunda gözaltına alınan 49 kişi adliyeye sevk edildi İstanbul polisi tarafından geçtiğimiz günlerde Sedat Peker ve grubuna yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 54 şüphelinin 49'u adliyeye sevk edildi.

Sedat Peker operasyonunda gözaltına alınan 49 kişi adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - İstanbul polisi tarafından geçtiğimiz günlerde Sedat Peker ve grubuna yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 54 şüphelinin 49'u adliyeye sevk edildi. 1 şüphelinin Covid-19 salgını nedeniyle gözetim altında olduğu, 4 şüphelinin ise dün adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 9 Nisan'da firari olarak aranan Sedat Peker'in elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde operasyon düzenlenmiş, eş zamanlı baskınlarda yakalama kararı verilen 63 şüpheliden 54'ü yakalanmıştı. Peker de dahil haklarında gözaltı kararı verilen firari 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, polisteki ifade işlemleri sona eren 49 şüpheli bugün Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 şüphelinin Covid-19 salgını nedeniyle gözetim altında olduğu, haklarında "rüşvet" suçundan işlem yapılan 4 kişinin ise dün adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Adliyeye dün sevk edilen şüphelilerden 2'sinin tutuklandığı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN