HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika haber... Schneider Electric'ten yeni nesil siber tehditlere karşı iş birliği önerisi

Gelen son dakika haberine göre Schneider Electric, dijitalleşme ile birlikte kullanımı artan bağlantılı cihazların kapsamlı bir şekilde korunması amacıyla uluslararası iş birliklerinde rol alıyor ve küresel çapta tecrübelerini iş dünyasıyla paylaşıyor.

Son dakika haber... Schneider Electric'ten yeni nesil siber tehditlere karşı iş birliği önerisi
26.08.2020 11:41 | Son Güncelleme: 26.08.2020 11:45

Schneider Electric, dijitalleşme ile birlikte kullanımı artan bağlantılı cihazların kapsamlı bir şekilde korunması amacıyla uluslararası iş birliklerinde rol alıyor ve küresel çapta tecrübelerini iş dünyasıyla paylaşıyor.

Schneider Electric açıklamasına göre, pek çok kurum gerçek zamanlı izleme, veri odaklı iş modelleri, bulut tabanlı ve edge analiz yöntemleri, üretim katından arka ofis iş süreçlerine kadar sorunsuz bir dijital ekosistem ve birçok başka olanaktan faydalanarak operasyonlarını senkronize ediyor. Bu sistemlerin sağladığı avantajlar, IT ve OT arasındaki siber saldırılara açık alanların güvenliğinin sağlanamaması durumunda ise büyük tehditlere dönüşebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Bilgi Güvenliği Küresel Lideri Christophe Blassiau, bu kapsamda kurumların uçtan uca güvenlik önlemleri almaları ve iş birlikleri geliştirmeleri gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Uluslararası çapta araştırmalar gösteriyor ki kritik altyapılara yönelik saldırılar her geçen gün artıyor. 2019 yılında yapılmış bir çalışmaya göre, araştırmaya katılan şirketlerin yaklaşık yüzde 70'i OT/ICS altyapılarına saldırı olabileceğini öngörüyor. Başka bir araştırmaya göre ise CEO'ların yüzde 79'u kuruluşlarında yeni teknolojilerin kullanıma alınma hızının güvenlik sorunlarını çözme hızlarından fazla olduğunu belirtiyor. Aradaki bu farkın kapatılması ve varlıkların uçtan uca güvenliğinin sağlanması operasyonel sürdürülebilirlik için hayati önem taşıyor.

Böyle bir ortamda kurumların OT risklerine karşı proaktif planlamaya geçmeleri ve endüstriyel siber güvenliği sağlamak için yeni iş birlikleri geliştirmeleri gerekiyor. Bu alanda iş dünyasına liderlik eden şirketimiz ISA Global Siber Güvenlik İşbirliği ve Siber Güvenlik Koalisyonu inisiyatiflerinin kurucu üyesi olarak çalışmalarını sürdürüyor. İnanıyoruz ki IIoT'nin çok sayıdaki avantajından fayda sağlanması ve dijital ekonomide güvenliğin artırılması için çıtayı yalnızca sektördeki tüm oyuncularla birlikte çalışarak yükseltebiliriz."

Schneider Electric, kurumlara yönelik siber güvenlik risklerine karşı; bütüncül bir koruma sağlanmasını, eski ve yeni alt yapıları kapsayan bir sistem kurulmasını, üçüncü kişilerin sisteme erişiminin denetlenmesini öneriyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor Ekonomi
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu Ekonomi
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
İHA tarafından yeri tespit edilen teröristi, annesi dağa çıkıp teslim olmaya ikna etti 3. Sayfa
İHA tarafından yeri tespit edilen teröristi, annesi dağa çıkıp teslim olmaya ikna etti
Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor Magazin
Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı 3. Sayfa
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Melih Gökçek 'kel kafa' diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş Politika
Melih Gökçek "kel kafa" diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Kaza sonrası hurda yığınına dönen minibüs karayolunda hızla ilerledi
Kaza sonrası hurda yığınına dönen minibüs karayolunda hızla ilerledi
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert mesaj: Askeri olarak gereğini yapmaya hazırız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert mesaj: Askeri olarak gereğini yapmaya hazırız
Neslinin tükendiği sanılan 'Bakır Kazteresi' sosyal medya sayesinde bulundu
Neslinin tükendiği sanılan 'Bakır Kazteresi' sosyal medya sayesinde bulundu
Son Dakika: Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, nişan ve kına geceleri yasaklandı
Son Dakika: Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, nişan ve kına geceleri yasaklandı
Son Dakika: Başsavcılık, tecavüzle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliye edilmesine itiraz etti
Son Dakika: Başsavcılık, tecavüzle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliye edilmesine itiraz etti
Ablasını döven eniştesini vuran kayın birader, gözaltına alındı
Ablasını döven eniştesini vuran kayın birader, gözaltına alındı
Visca için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, Başakşehir'e iki futbolcu önerdi
Visca için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, Başakşehir'e iki futbolcu önerdi
Eski eş dehşeti kamerada! 2 çocuğunun annesini sokak ortasında 5 el ateş ederek öldürdü
Eski eş dehşeti kamerada! 2 çocuğunun annesini sokak ortasında 5 el ateş ederek öldürdü
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un komada olduğu iddiaları sonrası ortaya çıktı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un komada olduğu iddiaları sonrası ortaya çıktı
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor
28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 453,5 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 453,5 liradan işlem görüyor
Welinton, Beşiktaşlı eski futbolcu Ali Cansun'u çıldırttı: Fişi duruyordur inşallah
Welinton, Beşiktaşlı eski futbolcu Ali Cansun'u çıldırttı: Fişi duruyordur inşallah
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Aleksandr Lukaşenko Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Demet Akalın Cüneyt Arkın Engin Altan Düzyatan
Spor Ali Koç Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Barcelona Gaziantep Yunanistan
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Schneider Electric'ten yeni nesil siber tehditlere karşı iş birliği önerisi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 12:34:17. #1.15#
title