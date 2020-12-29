Son dakika haber... SBK Holding ve 6 şirketine operasyon: 10 gözaltı

Son dakika haberine göre - SBK Holding ve 6 şirketine operasyon: 10 gözaltı -Şömine içerisinde yakılmış halde cep telefonu ele geçirildi İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen SBK holding ve alt şirket yöneticisi 19 kişiden 10'u gözaltına alındı.

- SBK Holding ve 6 şirketine operasyon: 10 gözaltı

-Şömine içerisinde yakılmış halde cep telefonu ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen SBK holding ve alt şirket yöneticisi 19 kişiden 10'u gözaltına alındı. Kara para operasyonunda şirketlerin çoğunun hayali olduğu ortaya çıktı. Holding sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın ikametinde yapılan aramada ise, şömine içerisinde yakılmış halde cep telefonu ele geçirildiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, KOM Daire Başkanlığı, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı görevlilerinin birlikte yürütülen karapara soruşturmasında 132 milyon dolarlık vurgun ortaya çıktı. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda, kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen SBK holding ve alt şirket yöneticisi 19 kişiden 10'unun gözaltına alındığı öğrenildi. Kara para operasyonunda şirketlerin çoğunun hayali olduğu ortaya çıkarken, yapılan çalışmalarda; SBK Holding A.Ş. sahibi olan Sezgin Baran Korkmaz ile aralarında yabancı uyruklu şahsılarında bulunduğu 19 şahsın kara para akladıkları, MASAK ve kolluk incelenmesine yakalanmamak, paranın izinin sürülememesi amacıyla şirketler arasında gerçekte mal/hizmet alımı olmamasına karşın yüksek montanlı para transferlerinin gerçekleştirdikleri tespit edildi. Para transferlerinde şirketlerin yanısıra üçüncü şahısların hesaplarının kullanıldığı tespit edilen operasyonda, 8 şüpheli şahsın yurt dışında oldukları belirlendi. Firar durumunda olan 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları ile şirketlerdeki aramaların devam edildiği kaydedilirken, kara para aklandığı tespit edilen SBK Holding A.Ş'nin şirket serverlarının da yerinde olmadığı ve imha edildiği öğrenildi.

Yürütülen soruşturmalarda, potansiyel vergi mükellefi Isanne SARL unvanlı şirketin adresinin boş olduğu ve hayali bir 'şirket' konumunda bulunduğu ifade edilirken, böyle bir firmanın belirtilen adreste faaliyet göstermediği anlaşıldı. SBK Holdin'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın ikametinde yapılan aramada ise şömine içerisinde yakılmış halde cep telefonu ele geçirildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN