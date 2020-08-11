Son dakika haber | Sazlık yangınında soğutma çalışması devam ediyor
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Son dakika haber | Sazlık yangınında soğutma çalışması devam ediyor

Son dakika haberi... Samsun'un Terme ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sazlık yangınında soğutma çalışmaları sürüyor.

Son dakika haber | Sazlık yangınında soğutma çalışması devam ediyor
11.08.2020 14:06 | Son Güncelleme: 11.08.2020 14:27

Samsun'un Terme ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sazlık yangınında soğutma çalışmaları sürüyor. Gece boyunca yoğun mesai harcayan ekipler yangının yayılması önledi. Sazlığın bir kısmı yanmaya devam ederken, zarar gören alan havadan görüntülendi.

Terme'de koruma altındaki Akgöl ve Simenit Gölleri mevkisinde bulunan sazlık alanda dün saat 18.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın bölgeyi etkisi altına alırken, olayı gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Gece boyunca yoğun mesai harcayan ekipler yangının ormana sıçramasını önledi. Kontrol altına alınan yangında zaman zaman alevlenmeler oluyor. Bölgede bulunan arazöz ve itfaiye ekipleri alevlenen kısma anında müdahale ediyor. Yangın bölgesi havadan görüntülendi. Ne kadar alanın zarar gördüğü yetkililer tarafından araştırılıyor.

Gölyazı Mahallesi sakinlerinden Selimcan Aydoğan, yangının gece boyunca devam ettiğini belirterek, "Dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Başta yangın ufaktı ama böyle olacağını tahmin etmemiştik. İlerleyen saatlerde yangın çoğaldı. Rüzgarla birlikte geniş bir alana yayıldı" dedi.

Diğer mahalle sakinleri ise, "Yangının nedeni bilinmiyor. Bu tür olayların önlenmesi için denize kadar 20 -25 metrelik bir kanal açılması gerekiyor. Sazlık kuruduğu zaman bu tür olaylar oluyor. Bataklık alan olduğu için araçlar söndürmede zorlanıyor" diye konuştu.

Yangınla ilgili soğutma ve zarar tespit çalışması sürüyor. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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