Son dakika haberleri... SAZLIK YANGININDA GÖRGÜ TANIKLARININ İDDİASI POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ
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Son dakika haberleri... SAZLIK YANGININDA GÖRGÜ TANIKLARININ İDDİASI POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre İZMİT'te sahil şeridinde bulunan sazlık alanda çıkan yangında, biri kadın iki kişinin yangının başladığı sırada bölgeden koşarak uzaklaştığı iddia edildi.

İZMİT'te sahil şeridinde bulunan sazlık alanda çıkan yangında, biri kadın iki kişinin yangının başladığı sırada bölgeden koşarak uzaklaştığı iddia edildi. Polis bölgede inceleme yaparken, soruşturma başlatıldı. İzmit Fuarı'nın kenarında bulunan sazlık alanda 'saat 16.00 sıralarında küçük bir noktada yangın çıktı. Yangının başladığı sırada bölgeden biri kadın iki kişinin koşarak uzaklaştığını iddia edenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sazlık alanda çıkan ufak çaptaki yangını kısa sürede söndürdü. Görgü tanıklarının ifadelerini alan polis, yangının meydana geldiği bölgede inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri... SAZLIK YANGININDA GÖRGÜ TANIKLARININ İDDİASI POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ
Son dakika haberleri... SAZLIK YANGININDA GÖRGÜ TANIKLARININ İDDİASI POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ
Son dakika haberleri... SAZLIK YANGININDA GÖRGÜ TANIKLARININ İDDİASI POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ
Son dakika haberleri... SAZLIK YANGININDA GÖRGÜ TANIKLARININ İDDİASI POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ
Son dakika haberleri... SAZLIK YANGININDA GÖRGÜ TANIKLARININ İDDİASI POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ
Son dakika haberleri... SAZLIK YANGININDA GÖRGÜ TANIKLARININ İDDİASI POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ
Son dakika haberleri... SAZLIK YANGININDA GÖRGÜ TANIKLARININ İDDİASI POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ
Son dakika haberleri... SAZLIK YANGININDA GÖRGÜ TANIKLARININ İDDİASI POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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