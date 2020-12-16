Son dakika haber: - Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan açıkladı: Başkanlığımızın koordinasyonuyla Aselsan ve Roketsan...
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Son dakika haber: - Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan açıkladı: Başkanlığımızın koordinasyonuyla Aselsan ve Roketsan...

16.12.2020 15:16 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:21

Son dakika haberlerine göre - Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan açıkladı: Başkanlığımızın koordinasyonuyla Aselsan ve Roketsan tarafından geliştirilen ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemimiz HİSAR-A +'nın envantere giriş öncesi son kabul testini yaptık."

- Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan açıkladı: Başkanlığımızın koordinasyonuyla Aselsan ve Roketsan tarafından geliştirilen ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemimiz HİSAR-A +'nın envantere giriş öncesi son kabul testini yaptık."

Son dakika haber: - Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir: 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan açıkladı: Başkanlığımızın koordinasyonuyla Aselsan ve Roketsan...
Son dakika haber: - Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir: 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan açıkladı: Başkanlığımızın koordinasyonuyla Aselsan ve Roketsan...
Son dakika haber: - Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir: 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan açıkladı: Başkanlığımızın koordinasyonuyla Aselsan ve Roketsan...
Son dakika haber: - Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir: 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan açıkladı: Başkanlığımızın koordinasyonuyla Aselsan ve Roketsan...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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