Son dakika haber: - Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan açıkladı: Başkanlığımızın koordinasyonuyla Aselsan ve Roketsan...
16.12.2020 15:16 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:21
Son dakika haberlerine göre - Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan açıkladı: Başkanlığımızın koordinasyonuyla Aselsan ve Roketsan tarafından geliştirilen ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemimiz HİSAR-A +'nın envantere giriş öncesi son kabul testini yaptık."
- Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan açıkladı: Başkanlığımızın koordinasyonuyla Aselsan ve Roketsan tarafından geliştirilen ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemimiz HİSAR-A +'nın envantere giriş öncesi son kabul testini yaptık."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı