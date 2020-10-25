Son dakika haber... Şavşat'ta sonbahar güzelliği
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Son dakika haber... Şavşat'ta sonbahar güzelliği

25.10.2020 08:59 | Son Güncelleme: 25.10.2020 09:03
Son dakika haber... Şavşat'ta sonbahar güzelliği

Son dakika haberleri: ARTVİN'in 'sakin şehir' unvanlı Şavşat ilçesindeki ağaçların, sonbaharla birlikte sarı, kahverengi ve kırmızının tonlarına bürünmesi, görsel güzellik oluşturdu.

ARTVİN'in 'sakin şehir' unvanlı Şavşat ilçesindeki ağaçların, sonbaharla birlikte sarı, kahverengi ve kırmızının tonlarına bürünmesi, görsel güzellik oluşturdu.

Doğu Karadeniz'de sonbaharla birlikte yeşilin yerini sarı tonlar almaya başladı. Artvin'in doğal güzellikleri ile beğeni toplayan Şavşat ilçesi de sonbaharla rengarenk oldu. Kentin 'sakin şehir' unvanı alan ve her mevsim ziyaretçi çeken Şavşat ilçesi, yeşilin yanı sıra sarı, turuncu ve kırmızının tonlarının da olduğu ağaçlarla kaplı ormanlar ile görsel güzellik oluşturuyor. Yeşil doğası ve coğrafi güzellikleriyle yerli- yabancı turistlerin ziyaret ettiği Şavşat'taki renk değiştiren bitki örtüsü, ziyaretçiler tarafından çok beğeniliyor. 

Şavşat'ı görmek için bölgeye gelen Erkan Toker, "Şavşat zaten çok bir güzelliğe sahip; ancak sonbahar güzelliği ise bir başka. Bu renkleri, doğanın dönüşümünü herkes görmeli" dedi.

İlknur Başer Yılmaz da "Bu güzelliği bildiğim için özellikle bu mevsimde geldim. Yeşil, sarı, kırmızı, turuncu, ağaçların binbir renge büründüğüne şahit oluyoruz. Gerçekten görülmesi gereken bir manzara" diye konuştu. 


Son dakika haber... Şavşat'ta sonbahar güzelliği
Son dakika haber... Şavşat'ta sonbahar güzelliği
Son dakika haber... Şavşat'ta sonbahar güzelliği
Son dakika haber... Şavşat'ta sonbahar güzelliği
Son dakika haber... Şavşat'ta sonbahar güzelliği
Son dakika haber... Şavşat'ta sonbahar güzelliği
Son dakika haber... Şavşat'ta sonbahar güzelliği
Son dakika haber... Şavşat'ta sonbahar güzelliği
Son dakika haber... Şavşat'ta sonbahar güzelliği
Son dakika haber... Şavşat'ta sonbahar güzelliği
Son dakika haber... Şavşat'ta sonbahar güzelliği
Son dakika haber... Şavşat'ta sonbahar güzelliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ

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