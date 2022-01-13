Son dakika haber... Savaştepeli kuzenler davası 23 Mart'a ertelendi

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 21 Mart 2006 tarihinde okula gitmek için evlerinden ayrılan ve bir menfezde cesetleri bulunan 10 yaşlarındaki Tuğçe Yıldırım ve Büşra Karabacak isimli kuzenlerin davasına devam edildi. 2'si tutuklu 4 sanığın yargılandığı dava 23 Mart tarihine ertelendi.

Balıkesir Birinci Ağır Ceza Mahkemesi'nde öğle saatlerinde başlayan dava akşama kadar devam etti. Olayın gerçekleşmesinin üzerinden 16 yıl geçmesine rağmen davada karar aşamasına gelinmedi. Bugünkü duruşmaya tutuklu sanıklar S.Y ve A.Y SEGBİS sistemiyle katılırken, tutuksuz yargılanan Y.E ve A.Ç ise duruşmaya katılmadı. Maktul kuzenlerin avukatı İbrahim Erenci savcılığın da yaptığı hukuki değerlendirmelerde tutuksuz sanıkların tutuklanması gerektiği yönünde görüş bildirdiğini belirtti.

"Mahkeme heyeti en doğru kararı verecektir"

Savaştepeli kuzenler Büşra ve Tuğçe'nin avukatı İbrahim Erenci mahkeme sonrasında yaptığı açıklamada, dinlenmeyen bir tanıklarının da bulunduğu ve bu tanığın bulunup dinlenmesi için mahkeme heyetinden talepte bulunduklarını söyledi. Erenci davanın 16'ncı yıla girdiğini de hatırlatarak, mahkemenin karar vermesini isteyerek, "Benim meslek hayatımın yarısı bu davada geçti. Mahkeme heyetinin en doğru kararı vereceğine inanıyorum" diye konuştu.

Birinci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanıklar S.Y ve A.Y suçsuz olduklarını ve tutukluluk halinden mağdur kaldıklarını ifade ettikleri öğrenildi. Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluluğuna karar verirken davayı 23 Mart tarihine erteledi.

Olayın geçmişi

Savaştepe ilçesi kırsal Karacalar Mahallesi'nde 21 Mart 2006'da okula giderken kaybolan teyze kızları Büşra Karabacak ile Tuğçe Yıldırım'ın cesetleri 44 gün sonra Çamurlu Mahallesi yakınlarındaki bir menfezde poşete sarılı olarak bulunmuştu. Karabacak ile Yıldırım'ı öldürdükleri şüphesiyle 11 yıl aradan sonra S.Y., A.Y., Y.E., A.Ç. İzmir'de 8 Eylül 2017'de gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, 21 Ekim 2017'de çocukların tırnak arasından alınan DNA örneklerinin uyuşmaması üzerine tahliye edilmişlerdi. Ailelerin itirazları ve DNA örneklerinin başka bir kuruma yaptırılmasının ardından serbest bırakılan zanlılardan 2'si 7 Haziran'daki duruşmada yeniden tutuklanmıştı. - BALIKESİR

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