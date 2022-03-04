Son dakika haber... Savaştan kaçan rahip Kuşadası'nda ailesine kavuştu

KUŞADASI, AYDIN (DHA) - RUSYA'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'den kaçan Rahip Viacheslav Shegai (40), daha önce Macaristan'dan uçakla Aydın'ın Kuşadası ilçesine gönderdiği 7 aylık hamile eşi ile 4 yaşındaki kızıyla yeniden bir araya geldi. İki oğluyla yaklaşık 2 bin 500 kilometrelik karayolu yolculuğu yaptıktan sonra Kuşadası'na ulaşan Shegai, "Biz, sadece özgürlük istiyoruz, savaştan sonra ülkemizi yeniden inşa edeceğiz" dedi.

Kiev'de kilisede rahip olarak görev yapan 3 çocuk babası Viacheslav Shegai, ülkesinin Rusya ile yaşadığı kriz nedeniyle 14 Şubat'ta Ukrayna'nın Slovakya ve Macaristan sınıra yakın noktadaki Uzhhorod şehrine taşındı. Bir süre burada kalan aile Rusya'nın saldırıya geçmesi üzerine Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gitti. Rahip Shegai, 24 Şubat'ta, 7 aylık hamile eşi Valeria (35) ve kızı Emma'yı uçakla Budapeşte'den daha önce 3 kez tatil yaptıkları Aydın'ın Kuşadası ilçesine gönderdi. Ardından, kendisi de oğulları Mark (6) ve Edward (8) ile kara yoluyla Kuşadası'na doğru yola çıktı. Otomobille Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan üzerinden yaklaşık 2 bin 500 kilometre yol kat edip, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Shegai, 26 Şubat gecesi Kuşadası'na ulaştı.

"Eşim Valeria bir erkek çocuk dünyaya getirecek. Doğum yüksek ihtimalle Kuşadası'nda olacak. Bunun için çok mutluyuz. Ukraynalılar olarak biz sadece ana vatanımızda özgür olarak yaşamak istiyoruz. Savaştan sonra ülkemizi yeniden inşa edeceğiz. Ukrayna'da yaşananları hiçbirimiz hak etmedik. Bize kucak açan Türkiye'deki dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca onlardan her platformda Ukrayna'nın haklılığını dile getirmelerini istiyorum."