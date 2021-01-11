Son dakika haber | SAÜ'den 10 öğrenci TÜBİTAK STAR programından burs almaya hak kazandı
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Son dakika haber | SAÜ'den 10 öğrenci TÜBİTAK STAR programından burs almaya hak kazandı

11.01.2021 16:49 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:52
Son dakika haber | SAÜ'den 10 öğrenci TÜBİTAK STAR programından burs almaya hak kazandı

Son dakika gündem haberi: TÜBİTAK tarafından lisans öğrencilerinin Ar-Ge kültürü kazanmaları, araştırma ekosistemine ilk adımı atmaları ve araştırma yapmaya teşvik edilmeleri amacıyla başlatılan "TÜBİTAK 2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR)" kapsamında Sakarya Üniversitesi'nden (SAÜ) 10 öğrenci desteklenmeye...

TÜBİTAK tarafından lisans öğrencilerinin Ar-Ge kültürü kazanmaları, araştırma ekosistemine ilk adımı atmaları ve araştırma yapmaya teşvik edilmeleri amacıyla başlatılan "TÜBİTAK 2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR)" kapsamında Sakarya Üniversitesi'nden (SAÜ) 10 öğrenci desteklenmeye hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK tarafından hazırlanan STAR Programı kapsamında SAÜ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri, İlahiyat, Fen Edebiyat, Mühendislik, ve Tıp fakültelerinden 10 öğrenci yürütülen TÜBİTAK projelerinde çalışma hakkı kazandı.

Öğrenciler bilimsel araştırma tecrübesi edinmelerinin yanı sıra 6 ay süresince aylık 750 lira da burs alacaklar. 145 farklı üniversiteden bin 359 farklı projede yer almak üzere bin 500 lisans öğrencisinin desteklendiği programda öğrenciler, Sakarya Üniversitesi bünyesinde yürütülmekte olan projelerin yanı sıra diğer üniversite, enstitü ve özel şirketlerin bünyesindeki projelerde de görev alacaklar.

Öğrencilerini tebrik eden SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan lisans düzeyindeki Ar-Ge projelerinde öğrencilerinin görev almalarını desteklediklerini belirterek, "Bu desteğimizle öğrencilerimiz mezun olduktan sonra gerek lisansüstü sürece uyum sağlamada, gerekse sanayiye adaptasyonda büyük avantaj kazanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Önümüzdeki dönemlerde Sakarya Üniversitesi bünyesinde desteklenen projeleri arttıracaklarını anlatan Savaşan, "Sektör firmalarının Ar-Ge merkezleriyle koordineli olarak yürütülecek programlar ile ülkemize Ar-Ge tecrübesi kazanmış lisans mezunları kazandıracağız. Bu sayede Sakarya Üniversitesinde üretilen bilgi ve tecrübenin, ülkemizin diğer resmi kurumlarına ve sanayiye aktarılması da sağlanacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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