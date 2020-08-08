Son dakika haber: Satrançta "Türkiye-Azerbaycan dostluk maçı" başladı
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Son dakika haber: Satrançta "Türkiye-Azerbaycan dostluk maçı" başladı

Son dakika güncel haberi... Türkiye ve Azerbaycan'ın satranç sporcuları, FIDE On-line Satranç Olimpiyatı öncesi dostluk maçında buluştu.

08.08.2020 20:06 | Son Güncelleme: 08.08.2020 20:10

Türkiye ve Azerbaycan'ın satranç sporcuları, FIDE On-line Satranç Olimpiyatı öncesi dostluk maçında buluştu.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre on-line düzenlenen turnuva, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov'un açılış konuşmalarıyla başladı.

"Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kadim dostluk satranç turnuvasıyla masaya taşınıyor." diyen Bakan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu vesile ile ilelebet payidar olacak dostluğumuzun yarınlara çok daha güçlü ve pekişmiş bir şekilde yürümesinden duyduğumuz memnuniyeti ve sporun bu anlamdaki gücüne inandığımızı özellikle ifade etmek istiyorum. İnanıyorum ki yarınlar karındaşların el birliği ve iş birliğiyle, omuz omuza yürümesi ile çok daha parlak ve güçlü olacak. Bu vesile ile kardeş Azerbaycan halkını ve değerli sporcuları gönülden selamlıyor, başarılar diliyorum."

Rahimov ise Azerbaycan ve Türkiye'nin iki ayrı devlete sahip olsalar da tek bir millet olduklarını dile getirerek, "Hürmetli dost ve kardeş Türkiye'nin değerli satranç sporcuları sizleri selamlıyorum. Pandemi nedeniyle biz de büyük tedbirler alıyoruz fakat satranç sporunu yapmaya hiçbir şey engel değildir. Bildiğiniz gibi bugünleri on-line şekilde geçiriyoruz. On-line olarak düzenlediğimiz bu yarışmalara siz değerli satrançseverler de eşlik ediyor. Atatürk'ün sözleriyle 'Azerbaycan'ın kederi Türkiye'nin kederidir. Azerbaycan'ın sevinci Türkiye'nin sevincidir.' Size can sağlığı diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

Turnuvaya katılan Azerbaycanlı ve Türk sporculara başarılar dileyen Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay da şunları kaydetti:

"Kazanan ve kaybedenin olmayacağı bu özel maçta, tüm sporcuların centilmence bir mücadele sergileyeceklerinden şüphem yok. Turnuvamızın açılış konuşmalarını yapan değerli Bakanımız Kasapoğlu'na ve değerli Azerbaycan Spor Bakanı Rahimov'a katılımlarından dolayı çok teşekkür ederim. Pandemi süreci sona erdiğinde Azerbaycanlı kardeşlerimizle kucaklaşmayı diliyor, her iki ülke sporcularını FIDE On-line Satranç Olimpiyatı'na hazırlayacak bu dostluk maçında tüm sporculara yürekten başarılar temenni ediyorum."

Turnuva 10 Ağustos'ta sona erecek

Dostluk maçında Türk Milli Takımı'nı Dragan Solak, Cemil Can Ali Marandi, Cem Kaan Gökerkan, Emre Can, Deniz Özen, Ekaterina Atalık, Sıla Çağlar ve Ece Özbay temsil ediyor.

Azerbaycan Milli Takımı ise Teimour Radjabov, Shakhriyar Mamedyarov, Gunay Mammadzada, Gulnar Mammadova, Vugar Asadli, Khanim Balajayeva, Rauf Mamedov, Gadir Guseinov, Turkan Mamedjarova, Ulviyya Fataliyeva, Aydin Suleymanli ve Govhar Beydullayeva'dan oluşan kadroyla yarışıyor.

Türkiye Satranç Federasyonunun, Azerbaycan Satranç Federasyonu ile ortaklaşa düzenlediği FIDE On-line Satranç Olimpiyatı'na hazırlık niteliğindeki turnuva, 10 Ağustos'a kadar sürecek.

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Son dakika haber: Satrançta 'Türkiye-Azerbaycan dostluk maçı' başladı

Kaynak: AA

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